Escape Game Harry Potter L’académie des Sorciers Châteauneuf-sur-Isère

Escape Game Harry Potter L’académie des Sorciers
5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
2025-10-29
La Médiathèque de Chateauneuf-sur-Isère organise un escape game plein de magie. Que la recherche des reliques perdues commence!
5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
The Médiathèque de Chateauneuf-sur-Isère is organizing a magical escape game. Let the search for lost relics begin!
German :
Die Mediathek in Chateauneuf-sur-Isère organisiert ein Escape Game voller Magie. Lassen Sie die Suche nach den verlorenen Reliquien beginnen!
Italiano :
La biblioteca multimediale di Chateauneuf-sur-Isère organizza un magico gioco di fuga. Che la ricerca delle reliquie perdute abbia inizio!
Espanol :
La biblioteca multimedia de Chateauneuf-sur-Isère organiza un juego de escape mágico. ¡Que comience la búsqueda de las reliquias perdidas!
