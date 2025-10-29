Escape Game Harry Potter L’académie des Sorciers Châteauneuf-sur-Isère

Escape Game Harry Potter L’académie des Sorciers Châteauneuf-sur-Isère mercredi 29 octobre 2025.

Escape Game Harry Potter L’académie des Sorciers

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

La Médiathèque de Chateauneuf-sur-Isère organise un escape game plein de magie. Que la recherche des reliques perdues commence!

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

The Médiathèque de Chateauneuf-sur-Isère is organizing a magical escape game. Let the search for lost relics begin!

German :

Die Mediathek in Chateauneuf-sur-Isère organisiert ein Escape Game voller Magie. Lassen Sie die Suche nach den verlorenen Reliquien beginnen!

Italiano :

La biblioteca multimediale di Chateauneuf-sur-Isère organizza un magico gioco di fuga. Che la ricerca delle reliquie perdute abbia inizio!

Espanol :

La biblioteca multimedia de Chateauneuf-sur-Isère organiza un juego de escape mágico. ¡Que comience la búsqueda de las reliquias perdidas!

