Escape Game Henry Potter Salle Communale de Bouxières-sous-Froidmont Bouxières-sous-Froidmont

Escape Game Henry Potter

Salle Communale de Bouxières-sous-Froidmont 4 rue de Metz Bouxières-sous-Froidmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Mercredi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-17

L’AFR de Bouxières-sous-Froidmont et le PEL vous proposent un escape game inédit du 10 au 17 avril

Les mythes, les légendes urbaines, les rumeurs sont souvent basées sur des fait réels et remodelées par un imaginaire collectif. Et si la série littéraire Harry Potter n’était pas que le fruit de l’imagination de J.K. Rowling ? Et si une infime partie de cette histoire était réelle ?

Vous êtes détectives privés, au profit de la division d’anthropologie de l’université de Lorraine chargée de réaliser une étude sur le folklore, et vous devez enquêter sur des faits supposés paranormaux.

Vos prochaines investigations porteront sur une maison abandonnée dans un petit village des ombres volantes et un serpent gigantesque seraient régulièrement observés par une vieille dame au sommeil léger.

Vous décidez de visiter cette maison sans vous douter de ce que vous allez y trouver…

Réservation obligatoire auprès d’Agnès DELIZE au 06 13 64 56 71

Groupes de 4-5 personnes, à partir de 12 ans Tout public

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Salle Communale de Bouxières-sous-Froidmont 4 rue de Metz Bouxières-sous-Froidmont 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est afr.bouxieres@gmail.com

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English :

Bouxières-sous-Froidmont’s AFR and the PEL are offering an original escape game from April 10 to 17

Myths, urban legends and rumors are often based on real facts and reshaped by the collective imagination. What if the Harry Potter literary series wasn’t just a figment of J.K. Rowling’s imagination? What if just a tiny part of the story was real?

You are private detectives, working for the anthropology division of the University of Lorraine on a study of folklore, investigating allegedly paranormal events.

Your next investigations will focus on an abandoned house in a small village: flying shadows and a gigantic snake are said to be regularly observed by a light-sleeping old lady.

You decide to visit the house, unaware of what you’ll find…

Booking essential with Agnès DELIZE on 06 13 64 56 71

Groups of 4-5 people, aged 12 and over

L’événement Escape Game Henry Potter Bouxières-sous-Froidmont a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON