Escape Game Horreur Librairie Mollat Bordeaux

Escape Game Horreur Librairie Mollat Bordeaux vendredi 31 octobre 2025.

Escape Game Horreur Vendredi 31 octobre, 18h00 Librairie Mollat Gironde

Sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T18:00:00 – 2025-10-31T20:00:00

Fin : 2025-10-31T18:00:00 – 2025-10-31T20:00:00

Pour Halloween, En famille ou entre amis, venez trembler au coeur de la librairie Mollat.

Vous résoudrez de nombreuses énigmes et en ressortirez (peut-être) indemnes…

Inscription obligatoire ici : https://my.weezevent.com/escape-game-horreur-2025

Librairie Mollat 13 rue vital carles Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/escape-game-horreur-2025 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2400, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « u00c0 lu2019occasion de la cru00e9ation de la collection d’horreur Styx chez Fleuve u00e9dition, participez en u00e9quipe u00e0 un escape game au cu0153ur de la librairie Mollat, en partenariat avec les u00e9ditions Pocket. Pour Halloween, En famille ou entre amis, u00a0venez trembler au coeur de la librairie Mollat. Vous ru00e9soudrez de nombreuses u00e9nigmes et en ressortirez (peut-u00eatre) indemnes… Une seule inscription par u00e9quipe de 4 personnes maximum. Vous aurez un formulaire u00e0 remplir en listant le nom des participants de votre u00e9quipe. Une participation aux frais de 10 euros PAR EQUIPE vous sera demandu00e9e u00e0 l’entru00e9e. Deux sessions sont pru00e9vues. Merci de su00e9lectionner ci-apru00e8s celle que vous souhaitez.u00a0 Pour garantir l’accu00e8s u00e0 l’u00e9vu00e9nement, merci de respecter l’horaire indiquu00e9 sur votre billet. Un billet vaut pour une u00e9quipe. Rendez-vous auu00a013, rue Vital Carles u00e0 Bordeauxu00a0- Entru00e9e au rayon Histoire. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Escape Game Horreur », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1404384.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/escape-game-horreur-2025 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1256}, « link »: « https://my.weezevent.com/escape-game-horreur-2025 »}]

À l’occasion de la création de la collection d’horreur Styx chez Fleuve édition, participez en équipe à un escape game au cœur de la librairie Mollat, en partenariat avec les éditions Pocket.