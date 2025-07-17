Escape Game Hôtel-Dieu de Hautefort Musée d’Histoire de la Médecine Hautefort

Escape Game Hôtel-Dieu de Hautefort Musée d’Histoire de la Médecine Hautefort jeudi 17 juillet 2025.

Escape Game Hôtel-Dieu de Hautefort Musée d’Histoire de la Médecine

Place du Marquis Jacques-F. de Hautefort Hautefort Dordogne

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-14

2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-28

Venez vivre une expérience unique et immersive avec notre Escape Game au Musée d’Histoire de la Médecine de Hautefort ! Plongez-vous dans un univers mystérieux où chaque détail compte et chaque minute est précieuse. Ce jeu d’évasion est conçu pour vous transporter dans une autre époque, vous faisant découvrir le musée sous un nouvel angle fascinant.

Vous êtes transporté en plein cœur du XIVe siècle, une période remplie de tourment. Votre mission ? Résoudre les énigmes et percer les secrets de l’Hôtel-Dieu afin d’éviter sa fermeture.

Cette activité fait partie de la série d’animations organisées pour célébrer les 30 ans du Musée. Venez nombreux et profitez également des autres événements captivants qui ponctueront cet été à Hautefort, découvrant ainsi un patrimoine riche en histoire et en culture. .

Place du Marquis Jacques-F. de Hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 71 28 museemedecine24390@gmail.com

