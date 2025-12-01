Escape game Il faut sauver Noël ! Office de Tourisme d’Istres Istres

Escape game Il faut sauver Noël !

Du lundi 22 au mardi 23 décembre 2025 de 10h à 17h.

Départ toutes les heures, durée de jeu 45 minutes. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Aidez le Père Noël à sauver la magie des fêtes ! Un escape game sur la thématique de Noël à faire en famille ou entre amis…

Petits et grands devront unir leurs forces dans cette aventure ludique et immersive imaginée par Escape Game La Caravane.



Nous sommes à quelques minutes du grand départ, le moment où la magie de Noël prend toute sa splendeur, le moment où le père Noël fait une bise à la mère Noël, puis monte sur son traîneau et s’en va commencer sa distribution de cadeaux. Une nuit pour distribuer des tas de cadeaux, qui feront rêver petits et grands. Mais cette année, Noël ne sera peut-être pas Noël ! Une terrible bêtise vient de se produire, à vous de rétablir la magie de Noël et de réparer cette bêtise ! Il faut sauver Noël ! Que l’aventure commence ! .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Help Santa save the magic of the holidays! A Christmas-themed escape game for families and friends…

German :

Hilf dem Weihnachtsmann, den Zauber der Feiertage zu retten! Ein Escape Game zum Thema Weihnachten, das Sie mit der Familie oder mit Freunden…

Italiano :

Aiutate Babbo Natale a salvare la magia delle feste! Un gioco di fuga a tema natalizio per famiglie e amici…

Espanol :

¡Ayuda a Papá Noel a salvar la magia de las fiestas! Un juego de escape de temática navideña para familias y amigos…

L’événement Escape game Il faut sauver Noël ! Istres a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme d’Istres