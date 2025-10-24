Escape game immersif Les pierres gardiennes Place de la fontaine 07370 sarras Sarras

Escape game immersif Les pierres gardiennes Place de la fontaine 07370 sarras Sarras vendredi 24 octobre 2025.

Escape game immersif Les pierres gardiennes

Place de la fontaine 07370 sarras Le Château de Sarras Sarras Ardèche

Tarif : 69 – 69 – 111 EUR

Suivant le nombre de participants.

-69 € pour 3 personnes

– 86 € pour 4 personnes

– 100 pour 5 personnes

– 111 € pour 6 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-11-14 2025-12-12

L’aventure continue au château de Sarras ! Un Escape Game immersif qui plongera votre équipe de 3 à 6 joueurs dans un univers médiéval fantastique pour une aventure de 1h30. Réservation via Hello Asso.

.

Place de la fontaine 07370 sarras Le Château de Sarras Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 67 66 85 etlesmondesfurent@gmail.com

English :

The adventure continues at Sarras Castle! An immersive Escape Game that will plunge your team of 3 to 6 players into a fantastic medieval universe for a 1h30 adventure. Reservations via Hello Asso.

German :

Das Abenteuer geht im Schloss von Sarras weiter! Ein immersives Escape Game, bei dem Ihr Team aus 3 bis 6 Spielern in ein mittelalterliches Fantasieuniversum eintaucht, um ein 1,5-stündiges Abenteuer zu erleben. Buchung über Hello Asso.

Italiano :

L’avventura continua al Castello di Sarras! Un Escape Game coinvolgente che immergerà il vostro team da 3 a 6 giocatori in un fantastico mondo medievale per un’avventura di 1h30. Prenota tramite Hello Asso.

Espanol :

¡La aventura continúa en el Castillo de Sarras! Un Juego de Escape inmersivo que sumergirá a tu equipo de 3 a 6 jugadores en un fantástico mundo medieval durante una aventura de 1h30. Reserva a través de Hello Asso.

L’événement Escape game immersif Les pierres gardiennes Sarras a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche