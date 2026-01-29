Escape game immersif Les pierres gardiennes Place Fontaine Sarras

Escape game immersif Les pierres gardiennes

Place Fontaine Château Sarras Ardèche

Tarif : 69 – 69 – 111 EUR

Tarifs:



– 69 € pour 3 personnes



– 86 € pour 4 personnes



– 100 pour 5 personnes



– 111 € pour 6 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-27

Escape Game immersif qui plongera votre équipe de 3 à 6 joueurs dans un univers médiéval fantastique pour une aventure de 1h30 avec trois niveaux familial, normal et expert.

Place Fontaine Château Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 02 39 15 cdf.sarras07@gmail.com

English :

An immersive Escape Game that will plunge your team of 3 to 6 players into a fantastic medieval universe for a 1h30 adventure with three levels: family, normal and expert.

