Escape game immersif Les pierres gardiennes Place Fontaine Sarras

Place Fontaine Château Sarras Ardèche

Tarif : 69 – 86 – 100 – 111 EUR

Tarifs:

– 69 € pour 3 personnes

– 86 € pour 4 personnes

– 100 pour 5 personnes

– 111 € pour 6 personnes

Début : 2026-01-31
fin : 2026-03-01

2026-01-31 2026-02-27

Escape Game immersif qui plongera votre équipe de 3 à 6 joueurs dans un univers médiéval fantastique pour une aventure de 1h30 avec trois niveaux familial, normal et expert.
  .

Place Fontaine Château Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 02 39 15  cdf.sarras07@gmail.com

English :

An immersive Escape Game that will plunge your team of 3 to 6 players into a fantastic medieval universe for a 1h30 adventure with three levels: family, normal and expert.

