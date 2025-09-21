ESCAPE GAME IMMERSIF, WW2, dimanche 21 septembre 2025 à Dreux Musée AFCVM – Le Prix De La Liberté Dreux

ESCAPE GAME IMMERSIF, WW2, dimanche 21 septembre 2025 à Dreux Dimanche 21 septembre, 18h00 Musée AFCVM – Le Prix De La Liberté Eure-et-Loir

5€/adulte et 3€/enfant (jusqu’à 15 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Au travers d’un escape game immersif, venez aider le Lieutenant Sam ISAACS qui doit à tout prix entrer en contact avec la résistance locale pour libérer la ville de Dreux !

Inscription d’équipes de 2 à 6 joueurs

Durée de 30 à 45 minutes

Le jeu se déroule au AFCVM – Musée Le Prix De La Liberté. 2 rue du gue aux anes 28100 dreux

Musée AFCVM – Le Prix De La Liberté 2 rue du gue aux anes Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

AFCVM