Escape Game Industrie : Agence CASTELNAUDARY Castelnaudary

Escape Game Industrie : Lundi 3 novembre, 13h00 Agence CASTELNAUDARY Aude

L’Escape Game téléportation est un moyen ludique et interactif de faire découvrir l’Industrie et ses métiers aux plus grands nombres. C’est une activité parfaite comme initiation au monde de l’Industrie, à ses savoir-faire et savoir-être. Dans la peau d’un salarié de l’entreprise MOTIF Industries, les participants doivent réamorcer une machine de téléportation à travers de énigmes et des manipulations. Ils devront faire appel aux différents métiers de l’industrie et ainsi découvrir les compétenc

Agence CASTELNAUDARY 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitania

