Escape Game Inondation la charreterie Longueil

Escape Game Inondation la charreterie Longueil jeudi 30 octobre 2025.

Escape Game Inondation

la charreterie Chemin des Blancs Minéraux Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Le scénario

Une catastrophe frappe notre région. D’importantes pluies d’orage ont provoqué une crue, impactant les communes de Saint-Martin-sur-Scie, Osmoy-sur-Mer.

Vous faites partie de l’équipe municipale. Votre mission alerter vos administrés, les mettre en lieux sûrs et sécuriser les zones sensibles. Un défi à relever en moins de 45 minutes…

➡️ Le jeu

Escape game Inondation, 45 minutes pour gérer la crise

Durée 1h30 environ

A partir de 10 ans (les mineurs doivent être accompagnés)

Possibilité de constituer des équipes de 3 à 6 joueurs ou même de s’inscrire seul, à 2 etc (les équipes seront composées par l’animatrice du jeu)

Le saviez-vous ?

L’Escape Game Inondation est un outil de sensibilisation développé dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations Arques & Scie. .

la charreterie Chemin des Blancs Minéraux Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 62 60 97 accueil@sbvsvs.com

