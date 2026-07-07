Informations pratiques

Lacrost

Escape game insolite Archi’en panique !

Eglise de Chardonnay Lacrost Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Escape game insolite Archi’en panique ! Vous voulez en savoir plus sur les métiers de la restauration du patrimoine, tout en vous amusant ? L’architecte en charge de la restauration de l’église est introuvable ! Les notables du village attendent de valider la proposition de travaux. Vite ! Aidez-nous à reconstituer le devis, sinon les travaux seront attribués à un concurrent !

Réservation obligatoire Groupe max. 5 personnes, à partir de 15 ans si accompagné d’un adulte Durée 1h .

Eglise de Chardonnay Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 pahclunytournus@yahoo.fr

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English : Escape game insolite Archi’en panique !

L’événement Escape game insolite Archi’en panique ! Lacrost a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)