Escape-Game & Jeu de Rôle Médiéval Le Banquet du Dragon Méru

Escape-Game & Jeu de Rôle Médiéval Le Banquet du Dragon

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Après L’Aventure des sorcières et La Nuit des loups maudits , vivez une nouvelle aventure exceptionnelle !

En date du samedi 15 novembre prochain, la médiathèque vous invite à un Escape Game Jeu de Rôle grandeur nature intitulé Le Banquet du Dragon .

Par équipe de 5 personnes, les joueurs devront interagir avec des personnages, résoudre des énigmes et franchir toutes les épaules d’un monde historique et fantastique unique en son genre.

Pré-inscription en ligne (par équipe) au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

English :

After L’Aventure des sorcières and La Nuit des loups maudits , experience a new exceptional adventure!

On Saturday November 15, the mediatheque invites you to a life-size Escape Game Role Play entitled Le Banquet du Dragon .

In teams of 5, players will have to interact with characters, solve puzzles and cross all the shoulders of a unique historical and fantastic world.

Pre-registration online (per team) at the following link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ or by telephone on 03.44.52.34.60.

German :

Erlebe nach Das Abenteuer der Hexen und Die Nacht der verfluchten Wölfe ein weiteres außergewöhnliches Abenteuer!

Am kommenden Samstag, den 15. November, lädt die Mediathek Sie zu einem lebensgroßen Escape Game Rollenspiel mit dem Titel Le Banquet du Dragon ein.

In Teams von 5 Personen müssen die Spieler mit Charakteren interagieren, Rätsel lösen und alle Schultern einer einzigartigen historischen und fantastischen Welt überwinden.

Voranmeldung online (pro Team) unter folgendem Link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ oder telefonisch unter 03.44.52.34.60.

Italiano :

Dopo L’Aventure des sorcières e La Nuit des loups maudits (La notte dei lupi maledetti), vivete una nuova eccezionale avventura!

Sabato 15 novembre, la mediateca vi invita a un gioco di ruolo a grandezza naturale intitolato Le Banquet du Dragon .

In squadre di 5 persone, i giocatori dovranno interagire con i personaggi, risolvere enigmi e farsi strada in un mondo storico e fantastico unico.

Preiscrizione online (per squadra) al seguente link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o per telefono al numero 03.44.52.34.60.

Espanol :

Tras L’Aventure des sorcières y La Nuit des loups maudits (La noche de los lobos malditos), viva una nueva aventura excepcional

El sábado 15 de noviembre, la mediateca le invita a un juego de rol a tamaño real titulado El banquete del dragón .

En equipos de 5 personas, los jugadores tendrán que interactuar con los personajes, resolver enigmas y abrirse camino a través de un mundo histórico y fantástico único.

Preinscripción en línea (por equipo) en el siguiente enlace: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o por teléfono en el 03.44.52.34.60.

