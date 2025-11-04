Escape Game- Jeux d’évasion participatif sur le thème du sommeil Salle multi-activités Gabat
Escape Game- Jeux d’évasion participatif sur le thème du sommeil Salle multi-activités Gabat mardi 4 novembre 2025.
Salle multi-activités 1455 route principale Gabat Pyrénées-Atlantiques
L’ASEPT Sud Aquitaine, en partenariat avec la Mairie de Gabat propose aux plus de 55 ans de prendre part à un jeu de société participatif grandeur nature sur les mystères du sommeil. .
