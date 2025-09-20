Escape game « Joséphine Baker » Site Simone Veil – ex-IUFM Amiens

Joséphine Baker est inimitable : chanteuse, danseuse, meneuse de revue et résistante ! Née américaine, devenue française dans l’entre-deux-guerres, ayant rejoint les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a aussi œuvré en faveur des droits civiques aux États-Unis dans les années 1960. Avec cet escape game, partez à la découverte de cette héroïne du XXe siècle.

Jeu à partir de 6 ans.

Le site Simone Veil occupe les locaux de l'ancien Institut universitaire de formation des maîtres de Picardie (IUFM) et précédemment de l'École normale des institutrices. Ce magnifique bâtiment de 1885 a été rénové et accueille depuis mars 2021 le Centre administratif départemental (CAD) et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme. Venez découvrir librement ce patrimoine éducatif exceptionnel.

