Escape game « Jules Verne » Site Simone Veil – ex-IUFM Amiens

Escape game « Jules Verne » Site Simone Veil – ex-IUFM Amiens samedi 20 septembre 2025.

Escape game « Jules Verne » 20 et 21 septembre Site Simone Veil – ex-IUFM Somme

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:00:00

Jules Verne est l’écrivain francophone le plus vendu au monde, 120 ans après son décès. Confrontez-vous à travers cet escape game aux énigmes qui vous feront découvrir sa vie et voyager dans son œuvre extraordinaire qui continue d’inspirer l’imaginaire collectif.

À partir de 6 ans.

Site Simone Veil – ex-IUFM 49, Boulevard Châteaudun 80 000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 71 44 74 http://www.somme.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.somme.fr/jep »}] Le site Simone Veil occupe les locaux de l’ancien Institut universitaire de formation des maîtres de Picardie (IUFM) et précédemment de l’École normale des institutrices. Ce magnifique bâtiment de 1885 a été rénové et accueille depuis mars 2021 le Centre administratif départemental (CAD) et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme. Venez découvrir librement ce patrimoine éducatif exceptionnel.

