Escape Game – Domaine d'Esthine Jullouville, 6 juillet 2025

Manche

Escape Game Domaine d’Esthine Chemin de Longrais Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : 2025-07-06

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Narcos, le premier âne du Domaine d’Esthine à disparu. Il est resté bloqué à travers le temps en voulant retracer l’histoire de ses origines.

Vous allez devoir résoudre des énigmes afin de trouver le code qui lui permettra de revenir à l’asinerie parmi ses amis.

Attention vous n’avez qu’une heure ! Saurez-vous le faire revenir ?

3 sessions par jour 11h, 14h et 17h

Durée du jeu 1h

6 joueurs minimum 10 joueurs maximum

Domaine d’Esthine Chemin de Longrais

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 81 33 25 40 contact@audomainedesthine.fr

English : Escape Game

Narcos, Domaine d’Esthine’s first donkey, has disappeared. He got stuck in time trying to retrace the history of his origins.

You’ll have to solve a series of riddles to find the code that will allow him to return to the farm among his friends.

But you’ve only got an hour! Can you get him back?

3 sessions per day: 11 a.m., 2 p.m. and 5 p.m

Game duration: 1 hour

6 players minimum 10 players maximum

German :

Narcos, der erste Esel der Domaine d’Esthine, ist verschwunden. Er ist in der Zeit stecken geblieben, als er die Geschichte seiner Herkunft zurückverfolgen wollte.

Sie müssen einige Rätsel lösen, um den Code zu finden, der es ihm ermöglicht, zu seinen Freunden in die Eselfarm zurückzukehren.

Achtung, Sie haben nur eine Stunde Zeit! Können Sie ihn zurückholen?

3 Sitzungen pro Tag: 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr

Dauer des Spiels: 1 Std

mindestens 6 Spieler höchstens 10 Spieler

Italiano :

Narcos, il primo asino della tenuta di Esthine, è scomparso. È rimasto bloccato nel tempo cercando di ripercorrere la storia delle sue origini.

Dovrete risolvere una serie di enigmi per trovare il codice che gli permetterà di tornare alla fattoria tra i suoi amici.

Ma avete solo un’ora di tempo! Riuscirete a riportarlo indietro?

3 sessioni al giorno: 11.00, 14.00 e 17.00

Durata del gioco: 1 ora

minimo 6 giocatori Massimo 10 giocatori

Espanol :

Narcos, el primer burro de la finca Esthine, ha desaparecido. Se ha quedado atrapado en el tiempo intentando desandar la historia de sus orígenes.

Tendrás que resolver una serie de acertijos para encontrar el código que le permitirá volver a la granja entre sus amigos.

¡Pero sólo tienes una hora! ¿Podrás recuperarlo?

3 sesiones al día: 11h, 14h y 17h

Duración del juego: 1 hora

6 jugadores mínimo 10 jugadores máximo

