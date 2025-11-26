Escape game La bague perdue Office de Tourisme Semur-en-Auxois

Escape game La bague perdue

Début : 2025-11-26

fin : 2025-12-24

2025-11-26

45 minutes d’aventure et de mystère à partager en famille !

Semur-en-Auxois est en ébullition. Le célèbre collectionneur Maxence de Valambre, connu pour son obsession des objets rares, a été arrêté après une enquête qui a révélé qu’il était à l’origine de plusieurs vols d’œuvres d’art, dont de précieux tableaux du musée municipal et surtout de la fameuse bague, trophée historique de la course historique qui se déroule chaque année le 31 Mai depuis 1639.

Sans ce trophée, la course pourrait être annulée, jetant l’opprobre sur la ville.

Vous avez été missionnés par le maire et la gendarmerie pour entrer dans la pièce secrète du collectionneur. Attention, cette pièce remplie de trésors volés, mais protégée par des mécanismes complexes de Valambre voulait dissimuler ses trésors à tout prix.

Vous avez 45 minutes pour récupérer la bague avant qu’il ne soit trop tard. Il est urgent de sauver une tradition emblématique !

Le jeu est conçu pour un groupe entre 2 et 5 personnes et prévu pour un public familial à partir de 8 ans. .

Office de Tourisme 2, place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

