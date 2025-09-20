Escape game La Chartreuse d’Aillon

Escape game La Chartreuse d’Aillon samedi 20 septembre 2025.

Escape game Samedi 20 septembre, 19h00 La Chartreuse d’Aillon Savoie

Tarif unique de 15€. Jusqu’à 6 par équipe. À partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Le plan du futur jardin botanique de la Chartreuse s’est mystérieusement évaporé. Sans lui, le projet de jardin conservatoire est mis à rude épreuve !

Votre mission : Aider l’équipe de la Chartreuse à retrouver le précieux document !

2 à 6 joueurs par équipe, à partir de 14 ans.

Départ différés toutes les 20 min à partir de 19h.

La Chartreuse d’Aillon Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 97 77 https://www.lachartreusedaillon.com/ https://www.facebook.com/pnr.bauges [{« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=1384267&widget_key=E1384267&locale=fr_FR&color_primary=&code=73685 »}, {« type »: « email », « value »: « lachartreusedaillon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0615210614 »}] Trace de la présence des moines dans la combe de Lourdens, le site de la Chartreuse d’Aillon, aujourd’hui restauré, abrite la Maison du Patrimoine du parc naturel régional du massif des Bauges. Dans ce lieu incontournable pour mieux comprendre l’identité du territoire, parcourez les richesses historiques et culturelles du Massif des Bauges. La déambulation de salles en galeries vous fera découvrir l’histoire des activités humaines sur le Massif au fil du temps et la vie du monastère du XIIe siècle à la Révolution. La visite est agrémentée par les commentaires d’un audioguide (français-anglais). Un film complète la rencontre des patrimoines baujus et de ses acteurs.

Le plan du futur jardin botanique de la Chartreuse s’est mystérieusement évaporé. Sans lui, le projet de jardin conservatoire est mis à rude épreuve !

La Chartreuse d’Aillon