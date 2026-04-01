Escape Game la Citadelle des trahisons Nouvelle édition

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:15:00

Date(s) :

2026-04-16

Été 1611, Philippe Duplessis-Mornay échappe de justesse à un nouvel attentat dans les rues de la ville.

Arme blanche, poison… Tous les moyens sont bons pour s’attaquer au gouverneur protestant de la ville. Il s’est entouré d’une garde rapprochée dont vous venez de rejoindre les rangs. Sur le principe d’un escape game, le temps vous est compté pour déjouer au plus vite un nouveau complot. Saurez-vous, à travers cette époque sombre du lendemain des guerres de Religion, vous déjouer des ambitions sanguinaires des ennemis du gouverneur ?

PRECISIONS HORAIRES

Du 16/04 au 23/04/2026 le jeudi de 14h30 à 16h15. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau.promotion@saumur.fr

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English :

Summer 1611, Philippe Duplessis-Mornay narrowly escaped another assassination attempt in the city streets.

L’événement Escape Game la Citadelle des trahisons Nouvelle édition Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME