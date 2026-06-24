Escape game la confrérie des loups Fort aux Enigmes Mont-lès-Neufchâteau
samedi 8 août 2026 · Fort aux Enigmes · Mont-lès-Neufchâteau
Informations pratiques
Mont-lès-Neufchâteau
Escape game la confrérie des loups
Fort aux Enigmes Allée Séré de Rivières Mont-lès-Neufchâteau Vosges
Tarif : – – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Participez aux escapes games organisé au Fort de Bourlémont, dans une ambiance pleine de mystères. 1h30 pour s’en sortir !
Êtes-vous prêts à défier la confrérie des Loups ?
Uniquement sur réservation (places limitées) à partir du 20 juillet.Tout public
7 .
Fort aux Enigmes Allée Séré de Rivières Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 35 69 contact@fortauxenigmes.com
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English :
Take part in the escape games held at Fort de Bourlémont, in an atmosphere full of mystery. You have 1 hour and 30 minutes to escape!
Are you ready to take on the Brotherhood of the Wolves?
Reservations required (limited spaces): Starting July 20.
L’événement Escape game la confrérie des loups Mont-lès-Neufchâteau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DE L’OUEST DES VOSGES