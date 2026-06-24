Escape game la confrérie des loups Fort aux Enigmes Mont-lès-Neufchâteau

Informations pratiques

Mont-lès-Neufchâteau

Escape game la confrérie des loups

Fort aux Enigmes Allée Séré de Rivières Mont-lès-Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Participez aux escapes games organisé au Fort de Bourlémont, dans une ambiance pleine de mystères. 1h30 pour s’en sortir !

Êtes-vous prêts à défier la confrérie des Loups ?

Uniquement sur réservation (places limitées) à partir du 20 juillet.Tout public

7 .

Fort aux Enigmes Allée Séré de Rivières Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 35 69 contact@fortauxenigmes.com

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English :

Take part in the escape games held at Fort de Bourlémont, in an atmosphere full of mystery. You have 1 hour and 30 minutes to escape!

Are you ready to take on the Brotherhood of the Wolves?

Reservations required (limited spaces): Starting July 20.

L’événement Escape game la confrérie des loups Mont-lès-Neufchâteau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DE L’OUEST DES VOSGES