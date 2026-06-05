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Escape Game La Face cachée de nos déchets rue des écoles Mareuil

Escape Game La Face cachée de nos déchets rue des écoles Mareuil mardi 21 juillet 2026.

Lieu : rue des écoles

Adresse : ecole de mareuil

Ville : 16170 Mareuil

Département : Charente

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Mareuil

Escape Game La Face cachée de nos déchets

rue des écoles ecole de mareuil Mareuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Escape Game La Face cachée de nos déchets
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rue des écoles ecole de mareuil Mareuil 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Escape Game The hidden face of our waste

L’événement Escape Game La Face cachée de nos déchets Mareuil a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais