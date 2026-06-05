Escape Game La Face cachée de nos déchets rue des écoles Mareuil mardi 21 juillet 2026.

Mareuil

Escape Game La Face cachée de nos déchets

rue des écoles ecole de mareuil Mareuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Escape Game La Face cachée de nos déchets

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rue des écoles ecole de mareuil Mareuil 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Escape Game The hidden face of our waste

L’événement Escape Game La Face cachée de nos déchets Mareuil a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais