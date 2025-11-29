Escape Game – La Faille Bibliothèque Assia Djebar Paris

Escape Game – La Faille Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 29 novembre 2025.

Une bibliothécaire a disparu dans d’étranges circonstances. Votre mission ? Mener l’enquête pour la retrouver. Mais attention…. On dirait bien que la bibliothèque est en train de s’effacer ! Faites chauffer vos neurones pour résoudre des énigmes étonnantes et découvrir des secrets renversants !

Dépêchez-vous, le temps presse !

Le samedi 29 novembre 2025

de 18h15 à 20h30

gratuit

A partir de 7 ans, groupe de 5 personnes dont au moins un adulte

Durée de la partie : 1h

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis