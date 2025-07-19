Escape Game « La fibule filante » Civaux

Escape Game « La fibule filante » Civaux samedi 19 juillet 2025.

Escape Game « La fibule filante »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-21

La fibule en forme de cheval, symbole du musée, a été volée ! La voleuse a laissé des indices, publiés dans la presse internationale. L’équipe d’enquêteurs, munie d’une sacoche contenant les indices, devra aider le musée à retrouver son objet fétiche. Une aventure à vivre en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.

Maximum 6 personnes (8 si enfants).

Sur réservation

Tarif 10€ par personne 5€ étudiants Gratuit pour les moins de 10 ans sur réservation 05.49.48.34.61 / musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

English : Escape Game « La fibule filante »

German : Escape Game « La fibule filante »

Italiano :

Espanol : Escape Game « La fibule filante »

L’événement Escape Game « La fibule filante » Civaux a été mis à jour le 2025-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne