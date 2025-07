Escape game la grotte du dragon Maison des sources Mauléon-Barousse

Escape game la grotte du dragon Maison des sources Mauléon-Barousse lundi 21 juillet 2025.

Escape game la grotte du dragon

Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Les joueurs incarnent des chevaliers dont le désir est d’accomplir la quête du Graal, mais avant ça Merlin l’enchanteur les a convoqués pour passer un test dont seul les plus grands chevaliers s’en sortiront sains et sauf. Pour réussir leur mission, ils doivent résoudre toutes les énigmes pour récupérer le code qui donnera accès aux cages qui contiennent des œufs de dragon, mais attention seul un œuf de dragon n’est pas maudit. Si les participants parviennent à résoudre toutes les énigmes et à s’emparer de l’œuf de dragon magique avant que les 30 minutes soient écoulées, ils gagnent la partie.

Familles et enfants à partir de 7 ans

Tarif 5 €

Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

Players take on the role of knights whose desire is to complete the quest for the Holy Grail, but before they can do so, Merlin the Enchanter has summoned them to pass a test from which only the greatest knights will emerge safe and sound. To succeed in their mission, they must solve all the riddles in order to retrieve the code that will give access to the cages containing dragon eggs, but only a dragon egg is not cursed. If participants manage to solve all the riddles and grab the magic dragon egg before the 30 minutes are up, they win the game.

Families and children aged 7 and over

Price: 5 ?

German :

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Rittern, deren Wunsch es ist, die Suche nach dem Heiligen Gral zu erfüllen, doch zuvor hat Merlin der Zauberer sie zu einer Prüfung gerufen, die nur die größten Ritter unbeschadet überstehen werden. Um ihre Mission zu bestehen, müssen sie alle Rätsel lösen, um den Code zu erhalten, der ihnen Zugang zu den Käfigen mit den Dracheneiern verschafft, aber Achtung: Nur ein Drachenei ist nicht verflucht. Wenn es den Teilnehmern gelingt, alle Rätsel zu lösen und das magische Drachenei zu erbeuten, bevor die 30 Minuten abgelaufen sind, haben sie das Spiel gewonnen.

Familien und Kinder ab 7 Jahren

Preis: 5 ?

Italiano :

I giocatori assumono il ruolo di cavalieri che desiderano completare la ricerca del Santo Graal, ma prima di poterlo fare Merlino l’Incantatore li ha convocati per partecipare a una prova da cui solo i più grandi cavalieri usciranno sani e salvi. Per riuscire nella loro missione, devono risolvere tutti gli enigmi per recuperare il codice che darà accesso alle gabbie contenenti uova di drago, ma solo un uovo di drago non è maledetto. Se i partecipanti riescono a risolvere tutti gli enigmi e a impossessarsi dell’uovo di drago magico prima dello scadere dei 30 minuti, vincono il gioco.

Famiglie e bambini a partire dai 7 anni

Ingresso: 5 euro

Espanol :

Los jugadores asumen el papel de caballeros cuyo deseo es completar la búsqueda del Santo Grial, pero antes de que puedan hacerlo Merlín el Encantador les ha convocado para participar en una prueba en la que sólo los mejores caballeros saldrán sanos y salvos. Para tener éxito en su misión, deben resolver todos los acertijos para recuperar el código que dará acceso a las jaulas que contienen huevos de dragón, pero sólo un huevo de dragón no está maldito. Si los participantes consiguen resolver todos los enigmas y hacerse con el huevo de dragón mágico antes de que se acaben los 30 minutos, ganarán la partida.

Familias y niños a partir de 7 años

Entrada: 5

