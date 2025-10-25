Escape Game La guerre des clans Cosmopolite Angoulême Angoulême

Escape Game La guerre des clans Cosmopolite Angoulême Angoulême samedi 25 octobre 2025.

Escape Game La guerre des clans

Cosmopolite Angoulême Centre commercial Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Chaque Clan a reçu un mystérieux parchemin de la part du Clan des Étoiles et les apprentis ont été convoqués en secret… À toi de résoudre les énigmes et de surmonter tous les obstacles avant que la prochaine lune ne vienne.

.

Cosmopolite Angoulême Centre commercial Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58

English :

Each clan has received a mysterious parchment from the Star Clan, and the apprentices have been summoned in secret? It’s up to you to solve the riddles and overcome all the obstacles before the next moon comes.

German :

Jeder Clan hat eine geheimnisvolle Schriftrolle vom Sternenclan erhalten und die Lehrlinge wurden heimlich einberufen? Es liegt an dir, die Rätsel zu lösen und alle Hindernisse zu überwinden, bevor der nächste Mond kommt.

Italiano :

Ogni clan ha ricevuto una misteriosa pergamena dal Clan della Stella e gli apprendisti sono stati convocati in segreto? Sta a voi risolvere gli enigmi e superare tutti gli ostacoli prima che arrivi la prossima luna.

Espanol :

Cada clan ha recibido un misterioso pergamino del Clan de la Estrella y los aprendices han sido convocados en secreto? De ti depende resolver los enigmas y superar todos los obstáculos antes de que llegue la próxima luna.

L’événement Escape Game La guerre des clans Angoulême a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême