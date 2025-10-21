Escape Game La Maison en Héritage Petit-Caux

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Description Vous n’avez pas bien connu votre grand-tante, mais cela ne l’a pas empêché de vous léguer la maison Mercier, son incroyable demeure du XVIe siècle, située à Saint-Martin-en-Campagne. On vous a toujours raconté qu’il s’y passait des choses étranges et qu’elle n’était pas commode. Elle n’a surtout jamais apprécié d’être mise de côté dans la famille.

Vous décidez tout de même d’aller découvrir votre héritage, mais rien ne se passe comme prévu…

Conditions d’âge A partir de 7 ans

Durée 30min

Du mardi au vendredi

Pendant les vacances scolaires, séances supplémentaires les samedi et dimanche

Fermé les 24 et 25 décembre .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

