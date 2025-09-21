Escape-game « La malédiction de la lune de sang! » Archives départementales Mont-de-Marsan

Escape-game « La malédiction de la lune de sang! » Archives départementales Mont-de-Marsan dimanche 21 septembre 2025.

Escape-game « La malédiction de la lune de sang! » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales Landes

Animation gratuite, sur réservation. Tous publics. Le nombre de places est limité (groupe de 4 à 8 personnes maximum).

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Escape game – La malédiction de la lune de sang

Une étrange menace plane sur les Archives départementales des Landes…

Le fantôme qui hante les immenses couloirs existe-t-il vraiment ?

Venez décrypter des plaques de verre,

déchiffrer des énigmes sur parchemin,

décoder des cadenas,

et fouiller dans des registres…

Vous pourrez ainsi résoudre l’enquête et sauver les Archives départementales des Landes d’un triste sort !

️ Les Archives vous proposent cette étrange enquête : venez vous enfermer dans le temple de la mémoire pour décrypter, chercher, fouiller dans les documents, démêler les énigmes et aider les Archives à résoudre bien des mystères…

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org [{« type »: « phone », « value »: « 0558857520 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@landes.fr »}]

© Dpt 40