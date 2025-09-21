Escape-game « La malédiction de la lune de sang! » Archives départementales Mont-de-Marsan
Escape-game « La malédiction de la lune de sang! » Archives départementales Mont-de-Marsan dimanche 21 septembre 2025.
Escape-game « La malédiction de la lune de sang! » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales Landes
Animation gratuite, sur réservation. Tous publics. Le nombre de places est limité (groupe de 4 à 8 personnes maximum).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Escape game – La malédiction de la lune de sang
Une étrange menace plane sur les Archives départementales des Landes…
Le fantôme qui hante les immenses couloirs existe-t-il vraiment ?
- Venez décrypter des plaques de verre,
- déchiffrer des énigmes sur parchemin,
- décoder des cadenas,
- et fouiller dans des registres…
Vous pourrez ainsi résoudre l’enquête et sauver les Archives départementales des Landes d’un triste sort !
️ Les Archives vous proposent cette étrange enquête : venez vous enfermer dans le temple de la mémoire pour décrypter, chercher, fouiller dans les documents, démêler les énigmes et aider les Archives à résoudre bien des mystères…
Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org [{« type »: « phone », « value »: « 0558857520 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@landes.fr »}]
Escape game – La malédiction de la lune de sang
© Dpt 40