Escape Game La Malédiction des Abysses Janzé

Escape Game La Malédiction des Abysses Janzé vendredi 31 octobre 2025.

Escape Game La Malédiction des Abysses

51 Rue Jean Marie Lacire Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Halloween aux Ondines

Notre centre se transforme le vendredi 31 octobre 2025, de 19h00 à 23h00, pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du frisson.

Escape Game La Malédiction des Abysses

Il y a des années, un maître-nageur a mystérieusement disparu dans les sous-sols…

La légende raconte qu’il aurait caché un objet maudit la clé des Abysses.

Votre mission résoudre les énigmes et retrouver cette clé avant que la piscine ne soit engloutie à jamais !

L’escape game se déroule exclusivement dans les sous-sols de la piscine, spécialement aménagés pour l’occasion (et non dans l’espace aquatique).

INFORMATIONS PRATIQUES

– Groupes de 6 à 10 personnes

– 30 à 40 minutes de jeu par équipe

– Décoration et ambiance terreur dans l’espace aquatique

– Animation déconseillée aux moins de 13 ans (ambiance effrayante).

Inscriptions obligatoires en ligne sur notre site internet

Attention, les places sont limitées !

Oserez-vous plonger dans les Abysses ? .

51 Rue Jean Marie Lacire Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game La Malédiction des Abysses Janzé a été mis à jour le 2025-10-13 par ADT 35 ADMIN