Escape game La Malédiction du Château Rue du Château Billy
Escape game La Malédiction du Château Rue du Château Billy samedi 25 octobre 2025.
Escape game La Malédiction du Château
Rue du Château Chateau de Billy Billy Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-25 17:30:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
2025-10-25
Venez dechiffrer les enigmes et tenter de briser la malédiction en famille ou entre amis.
Rue du Château Chateau de Billy Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 62 05 02 philippe.david0011@orange.fr
English :
Come and decipher the riddles and try to break the curse with family and friends.
German :
Entschlüsseln Sie die Rätsel und versuchen Sie, den Fluch zu brechen mit Familie oder Freunden.
Italiano :
Venite a decifrare gli enigmi e cercate di rompere la maledizione con la vostra famiglia o i vostri amici.
Espanol :
Ven a descifrar los enigmas e intenta romper la maldición con tu familia o amigos.
