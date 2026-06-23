Escape Game La momie de la Duchesse des Roses Montjoie-le-Château
Escape Game La momie de la Duchesse des Roses Montjoie-le-Château jeudi 30 juillet 2026.
Montjoie-le-Château
Escape Game La momie de la Duchesse des Roses
Parking de la fontaine Montjoie-le-Château Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Une duchesse disparue en 1612 a été inhumée, dans la chapelle du château des sieurs de Montjoie. Elle vous a laissé un testament, celui de son histoire, mais il a été dispersé par des voleurs, à vous de reconstituer sa légende. Réservation obligatoire. .
Parking de la fontaine Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Escape Game La momie de la Duchesse des Roses
L’événement Escape Game La momie de la Duchesse des Roses Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER