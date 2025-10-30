Escape Game la mystérieuse histoire du Dr Cayla 14h Quai Cyrano Bergerac

jeudi 30 octobre 2025.

Escape Game la mystérieuse histoire du Dr Cayla 14h

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

2025-10-30

2025-10-30

2025-10-30

En partenariat avec Escapia, société bergeracoise spécialisée dans la conception d’escape game, La mystérieuse histoire du Docteur Cayla plongera les visiteurs dans une aventure ludique.

Une heure de jeu pour tester ses connaissances sur le patrimoine et l’histoire de Bergerac et relever les défis lancés par les personnages illustres locaux afin de mettre la main sur ce fantôme malfaisant et libérer les locaux.

Accessible à partir de 10 ans 6 personnes par session. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

English : Escape Game la mystérieuse histoire du Dr Cayla 14h

In partnership with Escapia, a Bergerac-based company specializing in escape game design, La mystérieuse histoire du Docteur Cayla will plunge visitors into a fun-filled adventure.

German : Escape Game la mystérieuse histoire du Dr Cayla 14h

In Zusammenarbeit mit Escapia, einem Unternehmen aus Bergerac, das auf die Konzeption von Escape Games spezialisiert ist, taucht die geheimnisvolle Geschichte des Dr. Cayla die Besucher in ein spielerisches Abenteuer ein.

Italiano :

In collaborazione con Escapia, una società di Bergerac specializzata in giochi di fuga, La mystérieuse histoire du Docteur Cayla immergerà i visitatori in un’avventura piena di divertimento.

Espanol : Escape Game la mystérieuse histoire du Dr Cayla 14h

En colaboración con Escapia, empresa de Bergerac especializada en juegos de escape, La mystérieuse histoire du Docteur Cayla sumergirá a los visitantes en una divertida aventura.

