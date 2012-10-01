Fort-Louis

ESCAPE GAME La nature à l’assaut du Fort

Fort Carré Fort-Louis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les drôles de dames , animatrices Natura 2000 de la Ville de Haguenau, de la Ville de Wissembourg et de la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, ont le plaisir de vous inviter à un Escape Game.

Deux horaires au choix

· 10 h à 12 h

· 14 h à 16 h

Petite restauration possible à midi (payante)

De 13 h à 14 h Visite guidée du Fort pour les amateurs !

Venez nombreux ! Et n’hésitez pas à diffuser le flyer largement autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Cet évènement s’adresse à tous !

Inscription par mail avant le 14 août natura2000@agglo-haguenau.fr .

Fort Carré Fort-Louis 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 48 natura2000@agglo-haguenau.fr

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English :

L’événement ESCAPE GAME La nature à l’assaut du Fort Fort-Louis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays Rhénan