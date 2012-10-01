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ESCAPE GAME La nature à l’assaut du Fort Fort-Louis

ESCAPE GAME La nature à l’assaut du Fort Fort-Louis samedi 22 août 2026.

Adresse : Fort Carré

Ville : 67480 Fort-Louis

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fort-Louis

ESCAPE GAME La nature à l’assaut du Fort

Fort Carré Fort-Louis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Les drôles de dames , animatrices Natura 2000 de la Ville de Haguenau, de la Ville de Wissembourg et de la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, ont le plaisir de vous inviter à un Escape Game.
Deux horaires au choix
· 10 h à 12 h
· 14 h à 16 h
Petite restauration possible à midi (payante)
De 13 h à 14 h Visite guidée du Fort pour les amateurs !
Venez nombreux ! Et n’hésitez pas à diffuser le flyer largement autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Cet évènement s’adresse à tous !
Inscription par mail avant le 14 août natura2000@agglo-haguenau.fr   .

Fort Carré Fort-Louis 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 48  natura2000@agglo-haguenau.fr

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English :

L’événement ESCAPE GAME La nature à l’assaut du Fort Fort-Louis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays Rhénan