Escape Game La Perle du Bassin à 19h & 21h Rue du Port de Larros Gujan-Mestras

Escape Game La Perle du Bassin à 19h & 21h

Rue du Port de Larros Maison de l’huître Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Saurez-vous libérer la perle HURFANA?

Vous êtes une équipe d’aventuriers de 2 à 6 joueurs?

Le temps d’une soirée, votre mission sera la suivante. La Maison de l’Huître accueille actuellement l’exposition L’Huître, la Perle du Bassin . La perle naturelle Hurfana, la plus grosse au monde, y est exposée. Mais le gardien chargé de protéger ce bijou inestimable a disparu. Il semblerait toutefois qu’il ait eu le temps d’actionner le système de sécurité avant son départ. Attention, si le coffret sécurisé dans lequel la perle est présentée n’est pas déverrouillé dans l’heure, elle sera détruite.

Alors unissez vos forces pour venir à bout des énigmes et délivrer cette perle. Scrutez, manipulez les objets de la table de jeu et faites preuve d’ingéniosité et de logique… L’esprit d’équipe et la réflexion seront pour vous des atouts non négligeables !

A partir de 12 ans. .

Rue du Port de Larros Maison de l’huître Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 maison.huitre@terraostra.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape Game La Perle du Bassin à 19h & 21h Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Gujan-Mestras