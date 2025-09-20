Escape Game « La pierre de folie » Centre hospitalier Cadillac

Escape Game « La pierre de folie » Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Centre hospitalier Gironde

7 personnes par session. Gratuit. Réservation obligatoire.

XVIIe siècle, une jeune femme schizophrène nommée Margaux met au monde un enfant, Hugo, porteur d’une pathologie mentale. Elle se réfugie au couvent des Capucins à Cadillac et l’élève avec les sœurs. Un jour, Hugo s’échappe du couvent.

Êtes-vous prêts à traverser le temps pour retrouver Hugo et briser la pierre qui contient sa folie ?

En présence de Loïs Vignolles, Game designer créatrice du jeu.

Centre hospitalier 89 rue Cazaux Cazalet, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 76 54 47 http://www.ch-cadillac.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.ch-cadillac.fr/ »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

