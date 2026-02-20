Escape Game la quête fantastique le mystère des Dragons Agen

Escape Game la quête fantastique le mystère des Dragons

Le jeu en plein air, La Quête Fantastique, revient pour son Tome 2 le mystère des Dragons . Il s’agit d’un savant mélange entre un escape game urbain, un jeu de piste et un livre-jeu sur application mobile avec une carte papier et une légende. L’expérience est non chronométrée, en partenariat avec une dizaine de commerces locaux en centre-ville sur lesquels sont déposées des énigmes en tous genres. Des animateurs professionnels costumés accueillent et font jouer les participants. .

Place Armand Fallières Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 00 38 07 contact@laquetefantastique.fr

It’s a clever mix between an urban escape game, a treasure hunt and a book-game on mobile app with a paper map and a legend.

