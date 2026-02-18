Escape Game La quête fantastique

Centre ville Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

La Quête Fantastique est un tout nouveau concept de jeu de piste géant en plein air, ponctué d’énigmes de déduction, de logique, d’observation, de mots codés.

La Quête Fantastique est un tout nouveau concept de jeu de piste géant en plein air.

Il est ponctué d’énigmes de déduction, de logique, d’observation, de mots codés, à la manière d’un escape game, au cœur de votre ville, dans un environnement fantastique créé de toutes pièces.

Dans le Tome 2, le Mystère des dragons, les aventurières et les aventuriers devront vérifier la rumeur selon laquelle des dragons rôdent autour du Village et qu’ils seraient à l’origine de la mystérieuse disparition de 5 villageois.

– À partir de 8 ans.

– Inscriptions obligatoires en ligne et à l’avance les équipes se font sur place.

– Créneau à 10h 10h30 14h. .

Centre ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Quête Fantastique is a brand new concept in giant outdoor treasure hunts, punctuated by riddles involving deduction, logic, observation and code words.

L’événement Escape Game La quête fantastique Marmande a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Val de Garonne