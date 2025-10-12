Escape Game La Quête Fantastique Périgueux

Escape Game La Quête Fantastique

Place Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 19.5 EUR

Tarif réduit

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Lieu de rendez-vous Place Saint Louis .

Place Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@laquetefantastique.fr

