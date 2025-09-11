Escape Game La recette mystérieuse Rue Nostradamus Salon-de-Provence

Escape Game La recette mystérieuse

Jeudi 11 septembre 2025 de 19h à 20h. Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-09-11 19:00:00

fin : 2025-09-11 20:00:00

2025-09-11

NOUVEL ESCAPE GAME ! Moins connu que les célèbres Prophéties , Nostradamus a rédigé en son temps Le traité des fardements et confitures .

Il se murmure qu’une « recette secrète » serait cachée au cœur de sa maison. Afin d’en percer le mystère, vous devrez faire appel à vos 5 sens ! Nouveauté 2024 !



A partir de 12 ans



Durée 1h environ



Participants 8 personnes maxi



Les jeudis, à 19h .

Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

NEW ESCAPE GAME! Less well known than his famous « Prophecies », Nostradamus wrote « Le traité des fardements et confitures ».

German :

NEUES ESCAPE GAME! Weniger bekannt als seine berühmten « Prophezeiungen », verfasste Nostradamus zu seiner Zeit « Le traité des fardements et confitures » (Die Abhandlung über Schminken und Marmeladen).

Italiano :

NUOVO GIOCO DI FUGA! Meno noto delle sue famose « Profezie », Nostradamus ha scritto « Le traité des fardements et confitures ».

Espanol :

¡NUEVO JUEGO DE ESCAPE! Menos conocido que sus famosas « Profecías », Nostradamus escribió « Le traité des fardements et confitures ».

