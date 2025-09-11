Escape Game La recette mystérieuse Rue Nostradamus Salon-de-Provence
Jeudi 11 septembre 2025 de 19h à 20h. Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
NOUVEL ESCAPE GAME ! Moins connu que les célèbres Prophéties , Nostradamus a rédigé en son temps Le traité des fardements et confitures .
Il se murmure qu’une « recette secrète » serait cachée au cœur de sa maison. Afin d’en percer le mystère, vous devrez faire appel à vos 5 sens ! Nouveauté 2024 !
A partir de 12 ans
Durée 1h environ
Participants 8 personnes maxi
Les jeudis, à 19h .
Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
NEW ESCAPE GAME! Less well known than his famous « Prophecies », Nostradamus wrote « Le traité des fardements et confitures ».
German :
NEUES ESCAPE GAME! Weniger bekannt als seine berühmten « Prophezeiungen », verfasste Nostradamus zu seiner Zeit « Le traité des fardements et confitures » (Die Abhandlung über Schminken und Marmeladen).
Italiano :
NUOVO GIOCO DI FUGA! Meno noto delle sue famose « Profezie », Nostradamus ha scritto « Le traité des fardements et confitures ».
Espanol :
¡NUEVO JUEGO DE ESCAPE! Menos conocido que sus famosas « Profecías », Nostradamus escribió « Le traité des fardements et confitures ».
