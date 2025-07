Escape game « La Reine de l’Iode » Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Escape game « La Reine de l'Iode » Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer mardi 5 août 2025.

Escape game « La Reine de l’Iode »

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 14:00:00

fin : 2025-08-06 14:45:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-06

Après les séances de Cluedo Géant en juillet, rendez-vous le 5 et 6 août prochains. A l’occasion, la salle Aubert se transformera une nouvelle fois en scène de mystères, avec un escape game imaginé pour les enfants, les adolescents et les familles…et vous pouvez y prendre part, même si vous n’avez pas participé aux séances précédentes !

Après avoir levé le voile sur l’affaire de « La Reine de l’Iode », on croyait l’enquête définitivement classée… Et pourtant, un doute subsiste où est passé le reste du magot ?

Si une partie du butin avait bien été découverte lors des arrestations en juillet, le gros de la somme demeure introuvable. Caché, dissimulé… peut-être même tout près de vous.

Les participants sont invités à replonger dans l’univers de cette affaire intrigante. Ils devront remonter les pistes, faire preuve de logique et de coopération pour tenter de retrouver le butin manquant avant la fin du compte à rebours. Etes-vous prêts à retourner sur les traces du vol et à démontrer que vous êtes les meilleurs enquêteurs de la région ?

Rendez-vous le mardi 5 août à 17h, 18h, 20h30 ou 21h30 et mercredi 6 août à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 18h ou 19h à la Salle Aubert.

L’animation est gratuite, sur inscriptions obligatoires. Pour réserver, contactez par mail clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

English : Escape game « La Reine de l’Iode »

Following on from the Giant Cluedo sessions in July, we’re looking forward to seeing you on August 5 and 6. For the occasion, the Salle Aubert will once again be transformed into a scene of mysteries, with an escape game designed for children, teenagers and families?and you can take part, even if you haven’t attended the previous sessions!

After lifting the veil on the « Queen of Iodine » affair, we thought the investigation was definitively closed? And yet, one doubt remains: where has the rest of the loot gone?

While part of the loot was indeed discovered during the arrests in July, the bulk of the sum remains unaccounted for. Hidden, concealed? perhaps even close to you.

Participants are invited to immerse themselves in the world of this intriguing case. They’ll have to follow the trail, using logic and cooperation to try and find the missing loot before the countdown ends. Are you ready to return to the trail of the theft and prove that you are the best investigators in the region?

Join us on Tuesday, August 5 at 5, 6, 8:30 or 9:30 p.m. and Wednesday, August 6 at 10, 11, 2, 3, 4, 6 or 7 p.m. at Salle Aubert.

These activities are free of charge, but registration is required. For reservations, please contact clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

German : Escape game « La Reine de l’Iode »

Nach dem Riesen-Cluedo im Juli findet am 5. und 6. August eine weitere Veranstaltung statt. Dann verwandelt sich der Aubertsaal erneut in eine Bühne der Geheimnisse, mit einem Escape Game für Kinder, Jugendliche und Familien… und Sie können daran teilnehmen, auch wenn Sie nicht an den vorherigen Sitzungen teilgenommen haben!

Nachdem der Fall der « Jodkönigin » gelüftet wurde, dachten wir, dass die Ermittlungen endgültig abgeschlossen seien Und doch bleibt ein Zweifel: Wo ist der Rest des Geldes geblieben?

Zwar wurde ein Teil der Beute bei den Festnahmen im Juli entdeckt, doch der Großteil der Summe bleibt verschwunden. Vielleicht sogar ganz in Ihrer Nähe.

Die Teilnehmer sind eingeladen, in die Welt dieses faszinierenden Falles einzutauchen. Sie müssen Spuren verfolgen, logisch denken und kooperieren, um die fehlende Beute zu finden, bevor der Countdown abläuft. Sind Sie bereit, sich auf die Spuren des Diebstahls zu begeben und zu beweisen, dass Sie die besten Ermittler der Region sind?

Wir treffen uns am Dienstag, den 5. August um 17:00, 18:00, 20:30 oder 21:30 Uhr und am Mittwoch, den 6. August um 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 oder 19:00 Uhr in der Aubert Hall.

Die Animation ist kostenlos, Anmeldungen sind erforderlich. Für Reservierungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

Italiano :

Dopo le sessioni di Cluedo gigante di luglio, torniamo il 5 e 6 agosto. Per l’occasione, la Salle Aubert si trasformerà nuovamente in uno scenario di misteri, con un gioco di fuga pensato per bambini, adolescenti e famiglie, a cui potrete partecipare anche se non avete partecipato alle sessioni precedenti!

Dopo aver tolto il velo sulla vicenda della « Regina dello Iodio », pensavamo che l’indagine fosse definitivamente chiusa? Ma un dubbio rimane: dov’è finito il resto del bottino?

Se una parte del bottino è stata effettivamente scoperta durante gli arresti di luglio, la maggior parte della somma rimane ancora irreperibile. Nascosto, occultato? Forse anche molto vicino a voi.

I partecipanti sono invitati a immergersi nel mondo di questo intrigante caso. Dovranno seguire le tracce, usando la logica e la cooperazione per cercare di trovare il bottino mancante prima che il conto alla rovescia finisca. Siete pronti a tornare sulle tracce del furto e a dimostrare di essere i migliori investigatori della regione?

Unitevi a noi martedì 5 agosto alle 17.00, 18.00, 20.30 o 21.30 e mercoledì 6 agosto alle 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 o 19.00 presso la Salle Aubert.

Questi eventi sono gratuiti, ma è necessaria la registrazione. Per prenotare, contattare clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

Espanol :

Tras las sesiones de Cluedo gigante de julio, volvemos los días 5 y 6 de agosto. Para la ocasión, la Salle Aubert se transformará de nuevo en un escenario de misterios, con un juego de escape pensado para niños, adolescentes y familias… ¡y en el que podrás participar aunque no hayas asistido a las sesiones anteriores!

Después de levantar el velo sobre el asunto de la « Reina del Yodo », pensábamos que la investigación se había cerrado definitivamente? Pero queda una duda: ¿dónde ha ido a parar el resto del botín?

Si bien es cierto que parte del botín se descubrió durante las detenciones de julio, el grueso de la suma sigue en paradero desconocido. Escondido, oculto… quizá incluso muy cerca de ti.

Se invita a los participantes a sumergirse en el mundo de este intrigante caso. Tendrán que seguir el rastro, utilizando la lógica y la cooperación para intentar encontrar el botín desaparecido antes de que termine la cuenta atrás. ¿Están preparados para volver sobre la pista del robo y demostrar que son los mejores investigadores de la región?

Únase a nosotros el martes 5 de agosto a las 17:00, 18:00, 20:30 o 21:30 y el miércoles 6 de agosto a las 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 o 19:00 en la Salle Aubert.

Estos actos son gratuitos, pero es necesario inscribirse. Para inscribirse, póngase en contacto con clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

