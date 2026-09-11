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Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Tour du Gros Pilier · Le Mans

Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tour du Gros Pilier
Adresse
Esc. des Ponts Neufs, 72100 Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6 personnes

Escape Game : La résistance à besoin de vous Samedi 19 septembre, 10h00 Tour du Gros Pilier Sarthe

6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Pour maintenir la sécurité du réseau des résistants au Mans, un message important doit transiter vers l’Angleterre. Missionnés par la Défense Passive, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour résoudre une série d’énigmes avant que les soldats allemands arrivent ! Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?
Lieu de départ : Tour du Gros-Pilier
Durée : 45 minutes
Informations et réservation : Maison du Pilier-Rouge

Tour du Gros Pilier Esc. des Ponts Neufs, 72100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}]
Pour maintenir la sécurité du réseau des résistants au Mans, un message important doit transiter vers l’Angleterre. Missionnés par la Défense Passive, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour une …

©Ville du Mans

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