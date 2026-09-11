Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Tour du Gros Pilier · Le Mans
Informations pratiques
Escape Game : La résistance à besoin de vous Samedi 19 septembre, 10h00 Tour du Gros Pilier Sarthe
6 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Pour maintenir la sécurité du réseau des résistants au Mans, un message important doit transiter vers l’Angleterre. Missionnés par la Défense Passive, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour résoudre une série d’énigmes avant que les soldats allemands arrivent ! Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?
Lieu de départ : Tour du Gros-Pilier
Durée : 45 minutes
Informations et réservation : Maison du Pilier-Rouge
Tour du Gros Pilier Esc. des Ponts Neufs, 72100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}]
Pour maintenir la sécurité du réseau des résistants au Mans, un message important doit transiter vers l’Angleterre. Missionnés par la Défense Passive, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour une …
©Ville du Mans
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026
- La grande braderie Le Mans 12 septembre 2026