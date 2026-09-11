Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans

Informations pratiques

Escape Game : La résistance à besoin de vous Dimanche 20 septembre, 10h00 Tour du Gros Pilier Sarthe

6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Pour maintenir la sécurité du réseau des résistants au Mans, un message important doit transiter vers l’Angleterre. Missionnés par la Défense Passive, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour résoudre une série d’énigmes avant que les soldats allemands arrivent ! Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?

Lieu de départ : Tour du Gros-Pilier

Durée : 45 minutes

Informations et réservation : Maison du Pilier-Rouge

Tour du Gros Pilier Esc. des Ponts Neufs, 72100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}]

Pour maintenir la sécurité du réseau des résistants au Mans, un message important doit transiter vers l’Angleterre. Missionnés par la Défense Passive, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour une …

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