Escape game La route de D’Artagnan Pertuis

Escape game La route de D’Artagnan

Mardi 21 octobre 2025 de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30. Espace de Croze Pertuis Vaucluse

L’Office de tourisme de Pertuis organise le 21 octobre de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 un Escape game gratuit réservé aux enfants de plus de 10 ans .

N’hésitez pas à vous inscrire.

Espace de Croze Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

English :

The Pertuis Tourist Office is organizing a free Escape game on October 21 from 10am to 11:30am and from 2pm to 3:30pm, reserved for children aged 10 and over.

Don’t hesitate to register.

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Pertuis organisiert am 21. Oktober von 10.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 15.30 Uhr ein kostenloses Escape Game für Kinder ab 10 Jahren.

Zögern Sie nicht, sich anzumelden.

Italiano :

Il 21 ottobre, dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30, l’Ufficio del Turismo di Pertuis organizza un gioco di fuga gratuito per i bambini a partire dai 10 anni.

Non esitate a iscrivervi.

Espanol :

El 21 de octubre, de 10.00 a 11.30 h. y de 14.00 a 15.30 h., la Oficina de Turismo de Pertuis organiza un juego de Escape gratuito para niños a partir de 10 años.

No dudes en apuntarte.

