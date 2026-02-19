Escape Game La Sentinelle Rue du Mont Bart Bavans
Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans Doubs
Tarif : – –
Début : 2026-04-02
fin : 2026-10-29
2026-04-02
Escape Game Jeu d’évasion immersif
Synopsis 1984, c’est l’année où le gardien du fort du Mont-Bart a mystérieusement disparu. Le nouveau gestionnaire vient enfin de retrouver les clefs de son bureau, condamné depuis. Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement, il a accepté de vous laisser accès à la pièce, en votre qualité de futurs héritiers vous aurez une heure pour faire la lumière autour de la disparition du gardien. Bonne chance !
De 2 à 4 joueurs
Du Jeudi au Vendredi
Tarifs réduits Bénéficiaires de la carte Avantage Jeune, d’une carte étudiante ou d’une carte Volontaire Service Civique ; SOUS CONDITION DE PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF SUR PLACE AVANT LA SÉANCE.
2 joueurs Tarif plein 22 € Tarif réduit 18 €
3 joueurs Tarif plein 18 € Tarif réduit 14 €
4 joueurs Tarif plein 16 € Tarif réduit 12 €
Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans non-accompagné
RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
English : Escape Game La Sentinelle
