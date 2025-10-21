Escape game l’Alchimiste Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Début : Mardi 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21 2025-10-28

Votre équipe devra faire preuve de subtilité, d’observation, de délicatesse mais surtout de logique, de concertation et d’efficacité. 7 clefs seront nécessaires pour ouvrir le coffre final mais la véritable clef de la réussite sera votre capacité à communiquer.

Imaginée avec le concours de la société blésoise Cap Découvertes, spécialisée dans la médiation patrimoniale ludique, cette offre inédite sera accessible sur réservation à la fois aux groupes de particuliers (familles, amis…) et aux entreprises, dans le cadre de leurs actions de team-building ou de leurs séminaires.

Parviendrez-vous à ouvrir le mystérieux coffre de l’Alchimiste ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Sessions ouvertes les mardi 21 et 28 octobre, à 14h00 et 16h15 Durée 1h15. Tarif forfait à 480 €, .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 promotion@chateau-amboise.com

English :

Your team will have to demonstrate subtlety, observation and delicacy, but above all logic, cooperation and efficiency. 7 keys will be needed to open the final safe, but the real key to success will be your ability to communicate.

German :

Ihr Team muss subtil, aufmerksam, feinfühlig, aber vor allem logisch, konzertiert und effizient sein. der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch in Ihrer Kommunikationsfähigkeit.

Italiano :

La vostra squadra dovrà essere sottile, osservatrice e tattile, ma soprattutto logica, concertata ed efficiente. saranno necessarie 7 chiavi per aprire la cassaforte finale, ma la vera chiave del successo sarà la vostra capacità di comunicare.

Espanol :

Su equipo tendrá que ser sutil, observador y tener tacto, pero sobre todo lógico, concertado y eficaz. se necesitarán 7 llaves para abrir la caja fuerte final, pero la verdadera clave del éxito será su capacidad de comunicación.

