Escape Game Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin

Escape Game

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-03-10

Escape Game en réalité augmentée le secret d’Amélia

Enquête dans un manoir sordide, à partir de 12 ans. Deux niveaux 20 minutes ou 1 heure, seul ou à plusieurs.

Transformez votre salon en Maison hantée: Escape Game en réalité augmentée. Vivez une expérience immersive: sur tablette, scannez les marqueurs pour découvrir et interagir à l’intérieur de la pièce virtuelle et vous échapper avant le temps imparti ! .

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game

L’événement Escape Game Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-02-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides