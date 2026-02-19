Escape Game Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin
Escape Game Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin mardi 10 mars 2026.
Escape Game
Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-03-10
Escape Game en réalité augmentée le secret d’Amélia
Enquête dans un manoir sordide, à partir de 12 ans. Deux niveaux 20 minutes ou 1 heure, seul ou à plusieurs.
Transformez votre salon en Maison hantée: Escape Game en réalité augmentée. Vivez une expérience immersive: sur tablette, scannez les marqueurs pour découvrir et interagir à l’intérieur de la pièce virtuelle et vous échapper avant le temps imparti ! .
Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape Game
L’événement Escape Game Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-02-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides