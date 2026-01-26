Escape Game l’antidote du docteur X médiathèque Bagnoles de l’Orne Normandie

Escape Game l’antidote du docteur X

médiathèque 5 rue Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce jeudi 19 février soir Etes-vous prêts à relever le défi de trouver l’antidote du docteur X qui permettra de sauver l’humanité ???

Si vous êtes prêts pour cette aventure, contactez-nous au 07 89 24 32 15.

NB escape game sur réservation, réservé aux adultes et adolescents de plus de 11 ans accompagnés. .

médiathèque 5 rue Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game l’antidote du docteur X

L’événement Escape Game l’antidote du docteur X Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne