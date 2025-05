Escape game, l’Antre maudite – Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, 23 mai 2025 07:00, Doué-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Escape game, l'Antre maudite Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-24

2025-05-23

2025-05-24

2025-05-25

2025-05-29

2025-06-01

Un escape game dans un troglodyte vous est proposé. Il vous faut sortir de cet espace souterrain sur les traces d’un archéologue un peu… perdu. Vous avez une heure pour cela !

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

An escape game in a troglodyte. You have to get out of this underground space on the trail of a slightly… lost archaeologist. You’ve got an hour to do it!

Ein Escape Game in einer Höhle wird Ihnen angeboten. Sie müssen auf den Spuren eines etwas… verlorenen Archäologen aus diesem unterirdischen Raum entkommen. Dafür haben Sie eine Stunde Zeit!

Un gioco di fuga in un troglodita. Dovete uscire da questo spazio sotterraneo sulle tracce di un archeologo un po’… smarrito. Avete un’ora di tempo per farlo!

Un juego de escape en un troglodita. Tienes que salir de este espacio subterráneo siguiendo la pista de un arqueólogo un poco… perdido. ¡Tienes una hora para hacerlo!

