Escape Game « l’Assemblée des Magiciens Noirs » Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 9 juillet 2025 18:00

Eure

Escape Game « l’Assemblée des Magiciens Noirs » Verneuil-sur-Avre 70 Rue de la Tour Grise Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-09-13 19:15:00

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

2025-09-03

2025-09-10

2025-09-17

2025-09-24

L’Office de Tourisme Normandie Sud-Eure en partenariat avec l’association Ludo d’Iton vous proposent un escape game au sein du donjon vernolien qu’on appelle Tour Grise.

Des créneaux de réservation sont proposés du 9 juillet au 27 septembre les mercredis, vendredis et samedis à 18h.

Scénario

Une rumeur circule dans la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton des magiciens noirs seraient en train de préparer un mauvais coup. Intrépides aventuriers, vous venez de trouver leur lieu de réunion la Tour Grise. Lorsque le monument ferme ses portes au public, vous disposez de 60 minutes pour fouiller la pièce avant leur retour. Saurez-vous découvrir ce qu’ils trament et en sortir vivants ?

De 2 à 6 joueurs, accessible dès 8 ans (enfants accompagnés par un adulte).

Le jeu se déroule au 1er étage du donjon.

Durée 60 min + 15 min de préparation

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (02 32 32 17 17).

Verneuil-sur-Avre 70 Rue de la Tour Grise

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

English : Escape Game « l’Assemblée des Magiciens Noirs »

The Office de Tourisme Normandie Sud-Eure, in partnership with the Ludo d’Iton association, is offering an escape game in the Tour Grise dungeon.

Reservation slots are available from July 9 to September 27, on Wednesdays, Fridays and Saturdays at 6pm.

Scenario :

A rumor is circulating in the town of Verneuil d’Avre et d’Iton: black magicians are up to no good. Intrepid adventurers, you’ve just found their meeting place: the Tour Grise. When the monument closes its doors to the public, you have 60 minutes to search the room before they return. Can you find out what they’re up to and get out alive?

From 2 to 6 players, ages 8 and up (children accompanied by an adult).

The game takes place on the 1st floor of the dungeon.

Duration: 60 min + 15 min preparation

Reservations required at the Tourist Office (02 32 32 17 17).

German :

Das Office de Tourisme Normandie Sud-Eure bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein Ludo d’Iton ein Escape Game im Kerker von Vernolien an, den man Tour Grise nennt.

Vom 9. Juli bis zum 27. September können Sie mittwochs, freitags und samstags um 18 Uhr reservieren.

Szenario:

In der Stadt Verneuil d’Avre et d’Iton geht ein Gerücht um: Schwarze Magier sollen etwas Böses im Schilde führen. Unerschrockene Abenteurer, Sie haben gerade ihren Versammlungsort gefunden: den Grauen Turm. Wenn der Turm für die Öffentlichkeit geschlossen wird, haben Sie 60 Minuten Zeit, um den Raum zu durchsuchen, bevor sie zurückkehren. Können Sie herausfinden, was sie vorhaben, und lebend aus der Sache herauskommen?

Für 2 bis 6 Spieler, ab 8 Jahren (Kinder in Begleitung eines Erwachsenen).

Das Spiel findet im ersten Stock des Verlieses statt.

Dauer: 60 min + 15 min Vorbereitungszeit

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich (02 32 32 17 17).

Italiano :

L’Office de Tourisme Normandie Sud-Eure, in collaborazione con l’associazione Ludo d’Iton, propone un gioco di fuga nelle segrete della Tour Grise.

Le fasce di prenotazione sono disponibili dal 9 luglio al 27 settembre il mercoledì, il venerdì e il sabato alle ore 18.00.

Scenario :

Nella cittadina di Verneuil d’Avre et d’Iton circola la voce che i maghi neri stiano tramando qualcosa di losco. Intrepidi avventurieri, avete appena trovato il loro luogo d’incontro: la Tour Grise. Quando il monumento chiude le porte al pubblico, avete 60 minuti per perlustrare la stanza prima che ritornino. Riuscirete a scoprire le loro intenzioni e a uscirne vivi?

Per 2-6 giocatori, dagli 8 anni in su (bambini accompagnati da un adulto).

Il gioco si svolge al 1° piano del dungeon.

Durata: 60 minuti + 15 minuti di preparazione

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo (02 32 32 17 17).

Espanol :

La Office de Tourisme Normandie Sud-Eure, en colaboración con la asociación Ludo d’Iton, propone un juego de escape en la mazmorra de la Tour Grise.

Las reservas están disponibles del 9 de julio al 27 de septiembre, los miércoles, viernes y sábados a las 18.00 h.

Escenario :

En la ciudad de Verneuil d’Avre et d’Iton circula el rumor de que los magos negros no hacen nada bueno. Intrépidos aventureros, acabáis de encontrar su lugar de reunión: la Tour Grise. Cuando el monumento cierre sus puertas al público, dispondréis de 60 minutos para registrar la sala antes de que regresen. ¿Podréis averiguar qué traman y salir con vida?

Para 2 a 6 jugadores, a partir de 8 años (niños acompañados por un adulto).

El juego se desarrolla en la 1ª planta de la mazmorra.

Duración: 60 min + 15 min de preparación

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo (02 32 32 17 17).

