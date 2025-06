Escape Game Le 13ème Jeu Monflanquin 1 juillet 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Escape Game Le 13ème Jeu 7 place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-01

Ce jeu d’évasion grandeur nature vous entraînera dans une aventure immersive historique et inédite au cœur du Moyen Âge, à la recherche de la charte de coutume de Monflanquin, dérobée par le professeur Archibald Astruc !

Chaque partie dure 1 heure, pour 3 à 10 participants.

L’Escape Game Le 13ème Jeu permet à des équipes de 3 à 10 personnes de découvrir l’histoire des bastides à travers une série d’énigmes et de casse-tête. Les joueurs ont une heure pour découvrir le trésor de Monflanquin !

Ce jeu d’évasion grandeur nature vous entraînera dans une aventure immersive historique et inédite au cœur du Moyen Âge, à la recherche de la charte de coutume de Monflanquin, dérobée par le professeur Archibald Astruc !

Jeu destiné entre amis ou en famille, pour adolescents et adultes.

Le 13ème jeu est ouvert du mardi 1er juillet au vendredi 29 août 2025 la réservation des créneaux de jeu se font via Internet ou par téléphone .

La présence d’une personne majeure est obligatoire.

Durée 1 heure.

Rendez-vous à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de Monflanquin 7 place des Arcades,, 15 minutes avant. .

7 place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

English : Escape Game Le 13ème Jeu

This life-size escape game will take you on an unprecedented historical adventure to the heart of the Middle Ages, in search of Monflanquin?s customary charter, stolen by Professor Archibald Astruc!

Each game lasts 1 hour, for 3 to 10 participants.

German : Escape Game Le 13ème Jeu

Dieses lebensgroße Fluchtspiel führt Sie in ein historisches Abenteuer mitten ins Mittelalter, auf der Suche nach der von Professor Archibald Astruc gestohlenen Gewohnheitsurkunde von Monflanquin!

Jedes Spiel dauert 1 Stunde, für 3 bis 10 Teilnehmer.

Italiano :

Questo gioco di fuga a grandezza naturale vi porterà in una coinvolgente avventura storica nel cuore del Medioevo, alla ricerca della carta dei costumi di Monflanquin, rubata dal professor Archibald Astruc!

Ogni gioco dura 1 ora, per 3-10 partecipanti.

Espanol : Escape Game Le 13ème Jeu

Este juego de escape a tamaño real le llevará en una inmersiva aventura histórica al corazón de la Edad Media, en busca de la carta de costumbres de Monflanquin, ¡robada por el profesor Archibald Astruc!

Cada partida dura 1 hora, de 3 a 10 participantes.

L’événement Escape Game Le 13ème Jeu Monflanquin a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Coeur de Bastides