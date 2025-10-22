Escape Game Le 13ème Jeu Vacances de Toussaint Monflanquin
Escape Game Le 13ème Jeu Vacances de Toussaint Monflanquin mercredi 22 octobre 2025.
Escape Game Le 13ème Jeu Vacances de Toussaint
7 place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
L’Escape Game Le 13ème Jeu permet à des équipes de 4 à 10 personnes de découvrir l’histoire des bastides à travers une série d’énigmes et de casse-tête. Les joueurs ont une heure pour découvrir le trésor de Monflanquin !
Ce jeu d’évasion grandeur nature vous entraînera dans une aventure immersive historique et inédite au cœur du Moyen Âge, à la recherche de la charte de coutume de Monflanquin, dérobée par le professeur Archibald Astruc !
Jeu à faire entre amis ou en famille, pour adolescents et adultes.
Durée 1 heure.
Le nombre de place étant limité, il est indispensable de réserver en amont.
La présence d’une personne majeure est obligatoire.
Rendez-vous à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de Monflanquin 7 place des Arcades,, 15 minutes avant. .
7 place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19
