Escape Game Le 13ème Jeu Vacances de Toussaint Monflanquin

Escape Game Le 13ème Jeu Vacances de Toussaint Monflanquin mercredi 22 octobre 2025.

7 place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-22

L’Escape Game Le 13ème Jeu permet à des équipes de 4 à 10 personnes de découvrir l’histoire des bastides à travers une série d’énigmes et de casse-tête. Les joueurs ont une heure pour découvrir le trésor de Monflanquin !
Ce jeu d’évasion grandeur nature vous entraînera dans une aventure immersive historique et inédite au cœur du Moyen Âge, à la recherche de la charte de coutume de Monflanquin, dérobée par le professeur Archibald Astruc !
Jeu à faire entre amis ou en famille, pour adolescents et adultes.

Durée 1 heure.
Le nombre de place étant limité, il est indispensable de réserver en amont.
La présence d’une personne majeure est obligatoire.
Rendez-vous à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de Monflanquin 7 place des Arcades,, 15 minutes avant.   .

7 place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 

L’événement Escape Game Le 13ème Jeu Vacances de Toussaint Monflanquin a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Coeur de Bastides